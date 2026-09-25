Al via la rottamazione a Maracalagonis a favore dei contribuenti morosi che intendono regolarizzare i debiti comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione beneficiando dell'eliminazione di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. La delibera è stata approvata dal Consiglio comunale lo scorso luglio. Possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati dal Comune di Maracalagonis all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tra i debiti estinguibili la Tarip, l’Imu e le multe.

La domanda di adesione deve essere presentata direttamente all'Agenzia delle Entrate-riscossione.

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