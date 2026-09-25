Adesso è davvero emergenza a Quartu. Dopo le scuole di via Beethoven e di via Bonn, da lunedì e fino al 3 ottobre chiuderà anche la scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di via Palestrina. L'ordinanza, la terza in una settimana è di questa mattina e il motivo sempre lo stesso: la presenza di topi riscontrata sia all'interno che all’esterno dell'edificio. Il sopralluogo e il trattamento dei locali interni sono previsti per lunedì con il posizionamento delle esche. Poi il 29 ci sarà il primo controllo. Controlli che proseguiranno anche nei giorni successivi a cui seguirà il 2 ottobre la pulizia e l'areazione dei locali, prima della ritorno in classe previsto per sabato 3 ottobre.

Tutte le attività didattiche, educative e amministrative sono quindi sospese. Come sempre a occuparsi della derattizzazione sarà la Pro service incaricata dal centro antinsetti della Città Metropolitana. Il problema quindi si allarga e proprio in via Palestrina lo scorso anno scolastico si erano avute diverse chiusure proprio per procedere a derattizzazioni che non erano andate a buon fine.

Perché il probelma non è solo all'interno delle scuole. I ratti arrivano lì ma sono altrove tra terreni incolti e spazzatura che circonda gli edifici scolastici interessati, concentrati nelle zone di Santo Stefano e Is Arenas, che sono letamai a cielo aperto. Basti vedere il triste bottino della passeggiata ecologica portata avanti pochi giorni fa dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos proprio nelle strade a ridosso di via Palestrina tra rifiuti di vario genere, cibo lasciato da gattare improvvisate , carcasse d'auto e così via.

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