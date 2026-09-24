Incidente allo stop del ponte tra via Nazionale e via Mandas a Quartucciu, dove sarebbero coinvolte due automobili. Al momento la strada è stata chiusa e il traffico, in direzione 554, è stato deviato in via Salvo D’Acquisto.

Sul posto sono presenti i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

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