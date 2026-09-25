Il Comune di Isili ha approvato il bando 2026 per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all’acquisto, alla ristrutturazione o al restauro e risanamento conservativo della prima casa (documento pubblicato su amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 52 mila 83,33 euro, stanziati nell’ambito delle misure regionali contro lo spopolamento dei piccoli comuni della Sardegna. Il contributo può coprire fino al 50% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 15mila euro per nucleo familiare.

Possono presentare domanda i maggiorenni che acquistano o possiedono un’abitazione destinata a diventare la propria prima casa, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando. Sono previsti specifici punteggi per favorire, tra gli altri, il trasferimento in Sardegna da altre regioni o dall’estero, i nuclei familiari di nuova formazione, la presenza di figli minori e i richiedenti con meno di 40 anni.

Il contributo è soggetto a una serie di vincoli: chi ne beneficia dovrà trasferire la residenza nell’abitazione e mantenerla per cinque anni, oltre a rispettare gli obblighi previsti per l'acquisto e gli eventuali lavori di ristrutturazione.

(Unioneonline/En.Ne.)

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