Esemplari unici dei primi del ‘900, auto storiche e pezzi da collezione. Torna a Dolianova, per il quarto anno consecutivo, la mostra d’auto e moto d’epoca organizzata dal Circolo Sardo Automoto d’epoca S.C.Q con il patrocinio del Comune.

La manifestazione, in programma domenica, richiama ogni anno appassionati di motori da tutta la Sardegna. Quest’anno la mostra statica coincide con la “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” e con il 60° anniversario della fondazione dell’A.S.I. il Circolo Sardo Automoto d’Epoca. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9.00 in Piazza Brigata Sassari.

Dalle 10 alle 12.30 la sfilata di auto e moto. Prevista una passerella descrittiva con circa 80 veicoli che permetterà di conoscere l’anno di produzione degli esemplari esposti, le tecniche costruttive e l’inquadramento storico e sociale del periodo in cui vennero immessi sul mercato.

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