Tensione a Monastir, arrivano all’hotspot armati di bastone: scontro con i migrantiLa fuga dopo l’intervento delle forze dell’ordine, ci sono feriti
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Momenti di forte tensione davanti al centro migranti di Monastir: da una prima ricostruzione alcune persone, sembra sardi, a bordo di auto e moto, armati anche di bastoni, si sono presentate davanti alla struttura per un regolamento di conti con un gruppo di cittadini stranieri, sembra di nazionalità algerina.
Ci sarebbe stato uno scontro, con alcuni rimasti feriti in modo lieve. Poi la fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Ancora da capire se si sia trattato di un regolamento di conti, legato a qualche fatto avvenuto prima o nei giorni precedenti, oppure ci sia altro dietro.
Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini.