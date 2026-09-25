Dimensionamento, i sindaci del Sarcidano: «Sia riconosciuto lo status quo»Al centro dell’incontro le sorti dell’istituto di Isili
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Le sorti della scuola superiore di Isili al centro della riunione sul dimensionamento scolastico a Cagliari. Presenti per il Sarcidano Barbagia di Seulo il sindaco di Isili Luca pilia, il sindaco di Escolca Eugenio Lai e la sindaca di Sadali Maria Alice Deplano assessora con delega all'istruzione della Co munità Montana. Gli gli amministratori hanno chiesto il mantenimento dello status Quo per quanto riguarda le dirigenze scolastiche e l'attivazione di due nuovi corsi: agrario e indirizzo sportivo nel liceo tenuto conto della vocazione del territorio. Fiduciosi i sindaci presenti per quanto riguarda la dirigenza scolastica, più difficoltosa l'attivazione dei nuovi corsi a causa dei numeri sempre in calo delle iscrizioni. "Ho chiesto" ha detto Lai "anche un sopralluogo al dirigente della città metropolitana per prevedere il completamento della struttura dello Zappa-Pitagora". Per ultimare la struttura servono circa 3 milioni di euro, l'intervento permetterebbe di accorpare tutti i corsi in un unico edificio, visto che oggi il corso scienze umane si trova in un altro stabile.