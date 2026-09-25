Strade più sicure a Uta. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di vico VIII Is Prunixeddas, per un importo complessivo di 69 mila 800,40 euro.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Roberto Cadeddu, è stato verificato con esito positivo il 17 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L’intervento si è reso necessario a causa del deterioramento della pavimentazione, caratterizzata da rattoppi, avvallamenti e problemi di smaltimento delle acque piovane.

Il progetto prevede il rifacimento della sede stradale, con nuovo sottofondo, strato di base e binder, la realizzazione di cunette in calcestruzzo e di un marciapiede largo 1,50 metri sul lato destro del vico.

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