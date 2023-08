Il Premio Lawrence 2023 per la letteratura verrà assegnato a Virginia Saba, scrittrice, giornalista, esperta di comunicazione e relazioni internazionali, autrice del libro “Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia” (If Press). Nella sua opera Virginia Saba ha voluto ricostruire il proprio viaggio nel tempo e nello spazio attraverso i periodi storici e i luoghi, gli uomini e le donne noti e meno noti, gli accadimenti, gli aneddoti, i dolori e le gioie per dedicarlo a tutti coloro che non riescono a cogliere le sfumature e la bellezza che la vita ci offre.

Un viaggio nella nostra interiorità che è stato particolarmente apprezzato dalla giuria del Festival Internazionale della letteratura di viaggio D.H. Lawrence che si svolge ogni anno a Mandas ed è dedicato al celebre scrittore inglese che visse a cavallo tra l'800 e il '900 e che fu anche poeta, saggista e pittore. Il Premio per la letteratura verrà assegnato domenica 10 settembre, alle 18.30, nell’ex convento San Francesco.

Il Festival propone diversi appuntamenti legati all'incontro tra cultura e viaggio: domenica 3 settembre, alle 8.45 nella Stazione Ferroviaria “In viaggio, per raccontarci meglio” con Daniela Carta e alle 9 la partenza del Trenino Verde. Alle 18 Andrea Atzeni e Alessandro Garau presentano il libro “Musica, Dimónios!: La storia del primo Capo Musica della Banda Musicale della Brigata Sassari”, a seguire l’assegnazione del Premio Lawrence per il giornalismo a Enrico Pilia de L’Unione Sarda. “Da quest'anno ci sarà anche un premio speciale che verrà consegnato sul treno da assegnare a un giovane scrittore che esprime la bellezza del viaggio”, dice il sindaco di Mandas, Umberto Oppus. Il vincitore della prima edizione del premio è Matteo Porru.

