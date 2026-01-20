Allerta meteo
20 gennaio 2026 alle 17:17
Maltempo, a Villaputzu e San Vito scuole chiuse anche domaniProrogata l’ordinanza già in essere
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il sindaci di Villaputzu Sandro Porcu e di San Vito Marco Siddi hanno prorogato la chiusura delle scuole anche alla giornata di domani, mercoledì. Rimane in vigore quanto già disposto con precedente ordinanza di domenica con la chiusura dei cimiteri, dei parchi sino al 21 gennaio 2026.
© Riproduzione riservata