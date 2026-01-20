Con la proroga dell’allerta rossa, Quartu e Selargius confermano - anche per domani, 21 gennaio - le ordinanze in vigore da lunedì.

A Quartu il sindaco Graziano Milia ha appena firmato il documento: “al fine di prevenire potenziali pericoli e situazioni di criticità ambientale nei parchi pubblici e nei giardini, nonché in aree verdi attrezzate, aree gioco e spazi all’aperto, il primo cittadino ha disposto di prorogare di un giorno la serrata”, fanno sapere dal Comune. Stesso discorso per il cimitero comunale. “Un altro giorno di stop è previsto anche riguardo le attività didattiche”, viene spiegato nella nota, “tuttavia la chiusura dei plessi non interesserà gli uffici scolastici: la riapertura delle varie segreterie favorirà la collaborazione con il personale dell’amministrazione comunale durante le operazioni di verifica dello stato dell’arte dei plessi, al fine di intervenire su eventuali danni causati dal maltempo di questi giorni”.

Inoltre, sempre su disposizione del sindaco, al fine di preservare l’incolumità degli esercenti e dei cittadini, non si terrà il mercato settimanale di via della Musica, sempre programmato per la giornata del mercoledì. “Nella serata di oggi è previsto il picco delle mareggiate, pertanto si invitano i cittadini ad evitare di sostare o addirittura recarsi volontariamente nei punti più critici, quale ad esempio la ringhiera del Margine Rosso. Coloro che abitano nelle lottizzazioni vicino al mare in caso di allagamenti mettano in sicurezza suppellettili e abitazioni e salgano ai piani più alti. Per assistenza e soccorso alle persone chiamare la Polizia Locale al numero 82812590. Saranno le associazioni di Protezione civile a intervenire riguardo allagamenti o problemi nelle strade, non appena possibile, anche grazie all’abbassarsi della marea”.

Anche il sindaco di Selargius conferma le chiusure: “a fronte della nuova allerta e a seguito della riunione appena conclusa con la Protezione civile”, spiega Gigi Concu, “stiamo predisponendo una nuova ordinanza che stabilisce anche per la giornata di domani, 21 gennaio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi cittadini, degli impianti sportivi, delle biblioteche, centri di aggregazione, del cimitero e degli ecocentri. Intanto continueremo a monitorare il territorio, grazie alla Polizia municipale, ai barracelli e al grande lavoro di tutti i volontari e dipendenti comunali che da giorni stanno facendo il massimo per garantire l’incolumità di tutti noi. Una ragione in più per invitarvi ancora una volta alla massima prudenza e per ricordare che un eccesso di prudenza non può far danni, sottovalutare un’allerta significa esporsi volontariamente a un pericolo”.

