l’emergenza
21 gennaio 2026 alle 13:29
Maltempo a Maracalagonis: la sindaca Fadda pronta a proclamare lo stato di calamitàIngenti i danni alla viabilità, in particolare alle strade rurali
Le squadre operative del Coc di Maracalagonis stanno intervenendo su tutto il territorio comunale, dove le intense precipitazioni e i forti venti hanno causato ingenti danni alla viabilità, in particolare alle strade rurali, con maggiori criticità riscontrate a Torre delle Stelle, Monte Nieddu, e in altri villaggi lungo la 125.
«Oggi stesso – ha detto la sindaca Francesca Fadda – verrà preparata la delibera di Giunta per la proclamazione dello stato di calamità naturale».
