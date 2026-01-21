Le squadre operative del Coc di Maracalagonis stanno intervenendo su tutto il territorio comunale, dove le intense precipitazioni e i forti venti hanno causato ingenti danni alla viabilità, in particolare alle strade rurali, con maggiori criticità riscontrate a Torre delle Stelle, Monte Nieddu, e in altri villaggi lungo la 125.

«Oggi stesso – ha detto la sindaca Francesca Fadda – verrà preparata la delibera di Giunta per la proclamazione dello stato di calamità naturale».

