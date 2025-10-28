Macchiareddu, Dorsale consortile chiusa per caduta calcinacciL’avviso del sindaco di Assemini Mario Puddu: non c’è ancora una tempistica per la riapertura
Interdette al traffico entrambe le carreggiate della strada Consortile in località Macchiareddu-Grogastu. A darne notizia, con un post su Facebook, è stato il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Chiusa al traffico la dorsale Consortile in direzione Giorgino, dal bivio per Capoterra, e in direzione Assemini/Uta, dal Tecnocasic».
La lunga arteria, lunga circa 13 chilometri e che collega la strada Provinciale 2 alla strada Statale 195, è percorsa quotidianamente, in entrambi i sensi di marcia, da migliaia di mezzi, specialmente guidati da pendolari che si recano a lavoro nella zona industriale del Cacip.
Il distaccamento di alcuni frammenti di cemento da un ponte, ha costretto i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente per mantenere le condizioni di sicurezza dei passanti.
Con una gru i pompieri hanno staccato le parti del ponte ammalorate, in attesa che si intervenga con un celere ripristino. Intanto la strada resterà chiusa fino a nuova comunicazione.