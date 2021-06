È morto praticamente sul colpo: Alessandro Brughitta, 47 anni di Sestu, dopo lo schianto in sella al suo scooter contro un’auto non si è mai ripreso e i soccorsi del personale del 118 sono stati inutili.

L’incidente è avvenuto stamattina in via Nervi, nella zona industriale di Elmas. Per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter dell’uomo è finito addosso a una vettura. Brughitta è finito a terra e l’intervento immediato delle ambulanze purtroppo non è servito.

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale che stanno ricostruendo cosa possa essere accaduto. A Sestu, dove Brughitta viveva, la notizia della sua morte ha scosso tutti gli abitanti: il 47enne era conosciuto. Anche sui social tanti i messaggi di dolore.

© Riproduzione riservata