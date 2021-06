Tragedia stamattina nella zona industriale di Elmas: nello scontro tra un’auto e uno scooter è morta una persona.

Sul posto sono al lavoro gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. I soccorsi del 118 sono stati inutili. A perdere la vita è stato il conducente del ciclomotore. Lo schianto è avvenuto in via Nervi.

