Continuare a creare spazi per le sottoculture elettroniche e rave, con il loro incrociarsi di sound system, bassi sincopati e vita notturna: al Cueva Rock di Quartucciu questo sabato le luci resteranno accese dalle 23 fino alle prime luci, per la nuova serata di Hard Music dedicata al compleanno del fondatore Claudio Dessì: in un susseguirsi di selezioni dal sapore hard techno e industrial, si alterneranno sei dj sardi in consolle più l'ospite dalla penisola, The Braindrillerz.

L'ospite in trasferta

Nel primo evento promosso quest'anno, il 2026 di Hard Music si apre già con un artista d'eccezione in cartellone. Braindrillerz è infatti l'alias di Christian Sebastian Sereno, inizialmente nato come duo e oggi con il dj a fare da unico contenditore del nome. Torinese e classe 1982, Sereno compie i primi passi mixando progressive house e techno leggera già dal 1997 in vari club e locali del Settentrione, ma solo tre anni dopo la fortuita visita a un festival francese gli fa scoprire una passione che lo accompagnerà a lungo: quella per la hard techno, e l'elettronica pestata in generale. In uno sforzo creativo per unire tutte le sfumature del genere, forgia il suo personale, riconoscibile sound "drill 'n' kore".

Impegno ripagato nel 2012, con l'esplosione del brano "Frenchcore S’il Vous Plaît", che diventa noto per essere l'inno di una famigerata serata olandese, e conquista le piste da ballo grazie all'energia unica e a una performance dal vivo più che intensa. Due elementi che continueranno a caratterizzare la musica di Sereno, ormai a tutti gli effetti produttore e in cima alle line-up di svariati club e festival: di questa fama il dj ne approfitta anche per dar vita alla Drillkore Arena, una serata intera dedicata a "sfide" alla consolle tra i principali artisti del panorama di elettronica hardcore.

Una carriera che ha visto fiumi di uscite per altrettante etichette europee del genere, come Astrofonik, Traxtorm, Masters of Hardcore, e collaborazioni con colleghi quali Tommyknocker, Dr. Peacock, Adrenokrome e tanti altri ancora. Sereno continua a portare avanti il movimento drillkore anche dopo l'uscita dell'altra metà del duo, l'amico Inktomi, pubblicando due album, svariati extended-play e creando la sua etichetta personale, Drillkore Records, oltre a guidare tutt'oggi il collettivo Violent Underground Crew.

La scena locale

Saranno ovviamente presenti in consolle anche i dj resident della cricca di Hard Music, in una line-up che vede per primi Marta Martinez in back-to-back con Ucho, seguiti dalle selezioni industriali di Seraphim. L'ultimo set della nottata sarà affidato invece al duo di Leunam e Lorenzo Oppo, con sonorità dure e pure che virano su schranz e hard techno, mentre avrà un posto più presto in scaletta anche Onizuka, in prestito dal Freaky Party con un set neorave.

© Riproduzione riservata