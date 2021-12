Da 8 anni non pagava l’affitto dell’abitazione dove viveva, in via Agricola a Monserrato. E il proprietario, che abitava al piano di sotto, più volte aveva reclamato il dovuto, arrivando anche a fargli causa, sfociata in uno sfratto esecutivo, previsto a febbraio. Nel frattempo, liti e discussioni tra inquilino moroso e padrone di casa non sono mai cessate. Fino al tragico epilogo, questa mattina.

Il proprietario dello stabile Antonio Pisu, impresario edile di 79 anni, è salito da Luigi Piras, 76 anni, per chiedergli, per l’ennesima volta, quando avrebbe fatto i bagagli. Ne è nato l’ennesimo alterco al culmine del quale Piras ha impugnato una pistola calibro 7,65, facendo fuoco. Pisu, colpito al petto, non ha avuto scampo.

Quello che è accaduto dopo è stato al momento ricostruito così: allarmati dallo sparo, i parenti della vittima danno l’allarme. Il figlio di Pisu sale e trova il padre esanime e cerca subito di bloccare Piras, ancora armato. Nella colluttazione partono almeno altri tre colpi. Alla fine Piras viene bloccato, disarmato e preso in consegna dalla Polizia, per essere portato prima al Brotzu per alcune medicazioni e successivamente in Questura. Ora è in stato di fermo, con l’accusa di omicidio.

In via Agricola sono poi entrati in azione, oltre agli investigatori della Mobile, coordinati dal funzionario Michele Mecca, anche il dirigente delle Volanti, Massimo Imbimbo, gli specialisti della Polizia scientifica e il magistrato che coordina le indagini, il pm Gaetano Porcu. Con loro, poco dopo, il medico legale Roberto Demontis, per i primi esami sul corpo della vittima, cui seguirà anche l'autopsia. Sequestrata l’arma del delitto. Le indagini proseguono, ma il quadro della tragedia sembra essere ormai chiaro.

L’accaduto ha suscitato grande sgomento a Monserrato. "Antonio Pisu lo conoscevo bene - racconta il sindaco Tomaso Locci - era una persona stimata e ben voluta da tutti, come tutta la sua famiglia. Sono grandi lavoratori. È una tragedia che colpisce tutta la comunità. Monserrato è un paese dove questi fatti non avvengono mai, siamo sconvolti".

