Un uomo di 79 anni, Antonio Pisu, impresario edile, è stato ucciso a colpi di pistola in casa a Monserrato. L’omicidio è avvenuto oggi, intorno alle 10.30, in via Agricola 52. Il presunto autore, Luigi Piras, 75 anni, è già stato fermato dalla polizia.

I due hanno avuto un violento litigio che poi è degenerato e Piras avrebbe esploso almeno un colpo di pistola raggiungendo la vittima al petto.

Sul posto gli agenti della Volante e gli investigatori della Squadra mobile.

Pisu era salito nell’appartamento del piano di sopra per chiedere all’inquilino, a cui aveva affittato la casa, quando l’avrebbe lasciata dato che era in pendenza uno sfratto esecutivo per morosità. Piras, a quanto emerso, non pagava l’affitto da otto anni e tale circostanza era motivo di litigi e screzi col proprietario, come accaduto anche stamattina.

A bloccare il presunto assassino sono stati i familiari della vittima prima dell’arrivo della polizia.

