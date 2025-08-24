A Capoterra via libera al progetto esecutivo per la realizzazione nel cimitero comunale di 70 nuovi loculi e per la costruzione di un blocco per la sepoltura dei bambini.

I lavori completeranno il lotto 7 che ha permesso di ampliare la parte nuova del camposanto. Per aumentare i posti del camposanto sono stati stanziati 86 mila euro: a realizzare i lavori sarà la ditta Ignazio Medda di Capoterra.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega le difficoltà di adeguare il cimitero comunale alle richieste legate al numero annuale dei decessi: “La popolazione di Capoterra sta invecchiando, di conseguenza è necessario un numero crescente di loculi. Riusciamo ad aumentare gli spazi per la sepoltura grazie al contributo annuale della Regione, i prezzi sono lievitati, in passato le spese per l’acquisto dei loculi da parte dei cittadini riuscivano a coprire una buona parte dei costi a carico del Comune, oggi non è più così”.

