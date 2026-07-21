Continuano i disservizi legati ai guasti e ai lavori sugli impianti elettrici che, sommati alle ondate di calore estremo, stanno mettendo a dura prova il territorio comunale.

Per far fronte all'interruzione programmata della corrente elettrica in bassa tensione – prevista per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio, dalle 8:30 alle 15:30 e destinata a coinvolgere numerose strade cittadine tra cui via Cagliari, via Marconi, via Piave, via Campidano, via Pola e via Mandrolisai – l'amministrazione comunale è corsa ai ripari mettendo a disposizione della cittadinanza due locali comunali adibiti ad aree di ristoro.

​Grazie a un servizio di assistenza dedicato, nato dalla stretta sinergia tra i Servizi Sociali, gli uffici manutentivi, la Consulta delle Donne e i volontari della Protezione Civile delle associazioni "Orsa" e "Assemini Soccorso", i residenti delle abitazioni interessate dallo stacco di corrente potranno trovare un rifugio fresco e beni di prima necessità.

Per l'occasione, all'ora di pranzo verrà inoltre distribuito un pasto caldo. I due spazi climatizzati aperti per tutta la durata del disservizio saranno la Biblioteca Comunale, situata in via Cagliari, e il primo piano del Settore Manutentivo in via Marconi.

​«Abbiamo voluto predisporre questo servizio di assistenza dedicato per offrire un supporto concreto ai cittadini durante il periodo del disservizio», dichiara il sindaco Mario Puddu, sottolineando l'importanza dell'iniziativa. «Durante tutte queste giornate di caldo e di guasti alle linee elettriche, ci sembrava doveroso nei confronti di chi si troverà senza elettricità nella propria abitazione allestire questo momento di ristoro, reso possibile grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile e della Consulta delle Donne».

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