È partita questa mattina a Guamaggiore la nuova edizione del Piscina Day, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per offrire ai bambini del paese giornate dedicate al divertimento, allo sport e alla socializzazione durante il periodo estivo.

Di prima mattina i partecipanti si sono ritrovati per salire a bordo dello scuolabus diretto alla struttura che ospita le attività. Tra entusiasmo e sorrisi, è così iniziata un’esperienza pensata per permettere ai più piccoli di trascorrere un’estate in compagnia, offrendo allo stesso tempo un supporto alle famiglie nel periodo di chiusura delle scuole.

L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione e rientra nel programma delle attività estive rivolte ai giovani del paese, con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione, svago e benessere.

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