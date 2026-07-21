Zaini in spalla, costumi e tutto il necessario per trascorrere una giornata al mare. È partito lunedì mattina lo Spiaggia Day 2026, il servizio estivo promosso dal Comune di Sant’Andrea Frius che quest’anno coinvolge una cinquantina di partecipanti.

Di buon mattino il gruppo ha lasciato il paese diretto verso il Poetto di Cagliari, dove si svolgeranno tutte le attività previste dal progetto. La destinazione scelta è lo stabilimento balneare Golfo degli Angeli, che accoglierà i partecipanti per dieci giornate distribuite tra il 20 luglio e l’8 agosto. L’orario giornaliero va dalle 7.45 alle 17, permettendo così di trascorrere al mare gran parte della giornata.

Il Comune si occupa dell’organizzazione del trasporto di andata e ritorno da Sant’Andrea Frius e garantisce la presenza degli accompagnatori durante le diverse uscite. Un servizio particolarmente atteso nel periodo estivo, che consente ai partecipanti di raggiungere il litorale in gruppo e in condizioni di sicurezza.

Lo Spiaggia Day rappresenta non soltanto un’occasione per concedersi qualche ora di refrigerio nelle giornate più calde, ma anche un momento di incontro e condivisione. Le giornate al Poetto permetteranno infatti di stare insieme, rafforzare le amicizie e vivere esperienze fuori dal paese, alternando i momenti trascorsi in acqua a quelli di riposo e socializzazione sulla spiaggia.

Con la partenza del primo pullman è dunque entrata nel vivo una delle iniziative estive organizzate dall’amministrazione comunale. Il programma proseguirà nelle prossime settimane, accompagnando la comitiva sino all’ultima giornata prevista per sabato 8 agosto.

© Riproduzione riservata