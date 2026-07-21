Incivili ancora in azione a Quartu.

Non in campagna o nella periferia della città ma in pieno centro, tra via Turati e piazza Marcora, a due passi dal poliambulatorio Asl qualcuno questa mattina ha ben pensato di lasciare due bombole nel bel mezzo del marciapiede, tra le centinaia di pazienti che passavano diretti al centro medico, con il rischio anche che esplodessero, con il caldo torrido di questi giorni.

«Un’indecenza», ha detto Marcella Mocci mentre percorreva la strada ieri mattina, «ormai non c’è più alcun limite alla maleducazione della gente. Come si può anche solo pensare di lasciare due bombole così in mezzo a un marciapiede? Io non me lo spiego». L’allarme è stato lanciato subito sia alla Polizia locale sia alla De Vizia che avrebbe provveduto al recupero. In questi giorni, ancora di più che in passato, il centro pullula di rifiuti di vario genere lasciati in mezzo a strade e marciapiedi: dai materassi ai sedili delle auto, ai vari tipi di ingombranti.

Le cose sembravano andare meglio grazie ai controlli di polizia locale e ispettori ambientali con l'ausilio di telecamere e fototrappole, ma nell'ultimo periodo gli incivili sono scatenati. La stretta sui controlli aveva preso il via all'inizio dell'anno a seguito soprattutto dei tanti abbandoni di buste e ingombranti nelle strade del centro, in particolare nelle vie Marconi, viale Colombo e Della Musica. Discorso a parte riguarda invece la zona di Pitz’e Serra dove ancora persiste il problema dei residenti delle grandi palazzine che non hanno spazio all’interno dei condomini e devono sistemare centinaia di bidoni sui marciapiedi non solo ostacolando il passaggio, ma attirando incivili che lasciano buste di indifferenziato accanto ai mastelli.

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