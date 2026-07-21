Stava camminando per strada con i suoi genitori quando è inciampato ed è caduto. Paura in via Francia a Quartu dove un bambino è finito in una buca profonda al lato della strada. Per fortuna se l’è cavata con qualche escoriazione e non c’è stato bisogno nemmeno di chiamare l’ambulanza. Resta però l’allarme per le condizioni della strada dove ogni giorno passano tantissime persone non solo in auto ma anche a piedi.

«Hanno asfaltato tutte le strade qui intorno come via Fiume e via Polonia», dice un residente della zona Bruno Piras, «tanto che non si capisce perché via Francia sia stata saltata considerando lo stato in cui si trova. Il bambino è solo l’ultimo di una serie di persone che sono cadute». Tra l’altro, «lungo la strada c’è una scuola di musica e ogni giorno qui c’è un via vai continuo di bambini e genitori. A volte non riusciamo nemmeno a uscire dal garage perché dobbiamo stare attenti alle gomme».

E il problema non è solo di via Francia. E' dei giorni scorsi la protesta, per lo stesso motivo dei residenti di via Verga, di via Bosa e di via Macomer, anche queste ferite dalle buche. Partirà a breve un nuovo lotto di asfalti che comprenderà le situazioni più critiche. Intanto il precedente lotto da 4 milioni e 200 mila euro, comprendeva le vie Sant’Antonio, Cimabue-Eleonora d’Arborea, Sicilia, Cagliari, Giotto, De Gasperi, Irlanda, Manzoni, Merello, due tratti di via Marconi laddove l’asfalto è sprofondato, Principessa Jolanda, Pizzetti, Siena, Roma e Giotto. E ancora nel litorale le vie San Giovanni, Degli Ontani, Mar Egeo, il tratto iniziale di via Marco Polo, alcuni tratti di via Tharros. Nelle vie Cimabue e Eleonora d’Arborea erano stati tagliati prima i pini che con le loro radici avevano devastato l’asfalto.

© Riproduzione riservata