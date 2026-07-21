Al via ad Isili i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della Chiesa di San Saturnino, uno dei luoghi di culto e simboli identificativi più importanti per la comunità. L'intervento è reso possibile grazie a un finanziamento statale di 500.000 euro erogato dal Ministero della Cultura.

Le opere interesseranno principalmente la parte esterna dell'edificio storico, si concentreranno sulla messa in sicurezza e sulla manutenzione dei campanili, a seguito delle approfondite prove e indagini antisismiche effettuate sulle strutture. Trattandosi di un bene dal valore storico e architettonico inestimabile, il cantiere è gestito e coordinato con il supporto scientifico e la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

«La Chiesa di San Saturnino», ha detto il sindaco Luca Pilia, «rappresenta la nostra memoria collettiva e la vita spirituale di Isili. Questo edificio necessitava da tempo di interventi manutentivi strutturali e improcrastinabili. Grazie a questo importante finanziamento, possiamo finalmente restituire decoro e sicurezza a un patrimonio che appartiene a tutti noi, il Ministero e la Soprintendenza di Cagliari hanno dimostrato sensibilità per il nostro territorio e per la tutela e valorizzazione dei nostri beni culturali».

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