Una sala autoptica, una sala mortuaria, nuovi servizi igienici e la sistemazione dell’area accanto alla cappella. È quanto prevede il quarto intervento di completamento del cimitero comunale di Sant’Andrea Frius, i cui lavori sono stati definitivamente affidati.

L’apertura del cantiere è prevista nel mese di settembre. L’opera avrà un costo complessivo di 540mila euro: 240mila euro sono stati finanziati dalla Regione Sardegna, attraverso l’assessorato regionale dei Lavori pubblici, mentre i restanti 300mila euro saranno coperti dal Comune.

Il progetto punta a dotare il camposanto di spazi e servizi che oggi risultano mancanti o non più adeguati. Oltre alla sala autoptica e alla sala mortuaria, sarà realizzato un deposito a servizio delle due strutture e saranno costruiti nuovi bagni.

È prevista anche la sistemazione dell’area adiacente alla cappella cimiteriale esistente. L’obiettivo è rendere gli spazi più ordinati e funzionali e migliorare l’accoglienza delle famiglie che frequentano il cimitero.

Con l’affidamento del quarto intervento prosegue dunque il percorso di ampliamento e riqualificazione della struttura comunale. Dopo le fasi amministrative e progettuali, il Comune si prepara ora all’avvio dei lavori, atteso al termine dell’estate.

Una volta concluso il cantiere, il cimitero potrà contare su ambienti più moderni e su una migliore organizzazione dei servizi, rispondendo in maniera più adeguata alle esigenze della comunità di Sant’Andrea Frius.

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