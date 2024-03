Il turismo archeologico è finalmente una realtà concreta anche in Trexenta: il territorio e la cooperativa Antes sono stati scelti dall’Associazione Regionale Guide Turistiche della regione Sardegna per effettuare il proprio aggiornamento professionale attraverso un’intensa giornata di attività durante la quale hanno potuto imparare a conoscere le bellezze culturali e naturalistiche di Gesico, al fine di inserirle ufficialmente nei tour che proporranno alle agenzie viaggi con cui collaborano. «Non solo – dice Maily Serra, legale rappresentante di Antes –, abbiamo ospitato la sezione Sardegna dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia che ha partecipato a una visita guidata nell'importante scenario archeologico di Pimentel».

Intanto è stato ufficialmente inaugurato con un primo gruppo di visitatori uno degli itinerari tematici ideati e progettati interamente da Antes e presentati con successo alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum per conto dell’Unione dei Comuni della Trexenta.

Il primo itinerario, intitolato “La Via delle Anime”, illustra al fruitore le necropoli di S’Acqua Salida di Pimentel, Is Concas di Guasila, Mitza de Siddi di Ortacesus, Muttas Nieddas di Gesico e Monte Luna di Senorbì. Tour riproposto anche ieri, sabato 2 marzo, in collaborazione con la start-up RiconNEtTiamo, per gli ospiti provenienti da Casa Emmaus di Iglesias. Itinerario arricchito in quest'occasione anche da un prezioso laboratorio esperienziale sulla pastificazione a cura del Molino Secci di Senorbì.

