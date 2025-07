Una condotta fognaria, l’asfalto sulla strada e la messa in sicurezza della parte più a monte della zona residenziale: prenderanno il via a settembre i lavori di riqualificazione della località Perda su gattu. I lavori, attesi dai residenti da decenni, permetteranno soprattutto di mettere in sicurezza la zona dal rischio idrogeologico. Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, illustra il programma degli interventi: “Dopo quarant’anni, finalmente, potremo risolvere le criticità di Sa perda su gattu, dopo a ogni acquazzone le strade si trasformano in pantani disseminati di voragini, e i cittadini sono costretti ad avere fosse settiche per la raccolta degli scarichi fognari. I lavori restituiranno finalmente dignità a quella zona del paese, dando ai residenti gli stessi servizi degli altri cittadini”. La riqualificazione di Perda su gattu non è l’unica zona periferica di Capoterra sulla quale l’amministrazione Garau è pronta a intervenire. “In seguito – spiega Sorgia -, con i lavori di messa in sicurezza ci concentreremo nella zona di Su Sinzuru, già interessata dall’opera di realizzazione della toponomastica e dei numeri civici”.

