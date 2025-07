Oggi domenica 13 luglio si chiude Street Art Week, la rassegna che anima la Via del Mare – Viale Colombo con murales, laboratori, dj set, concerti e attività pensate per tutte le età. L’ultima giornata sarà dedicata al completamento delle opere e al saluto finale tra musica e performance diffuse. Nell’ambito della sezione “Fuori Vetrina” proseguiranno e si concluderanno le pitture su serrande e muri delle attività commerciali aderenti.

A seguire appuntamento con “Live painting + DJ set”: dalle 18, nelle attività ristorative lungo la Via del Mare, sarà possibile assistere a nuove performance artistiche accompagnate da dj set itineranti.

Proseguirà anche la mostra “Non in mio nome” e sarà presente uno stand in piazza del Mare per la promozione delle opere e la raccolta fondi destinata alla ricostruzione dell’ospedale di Gaza.

La Street Art Week è promossa da Officine Verticali, Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, Cittadinanza Attiva Oikos e Propositivo, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena.

