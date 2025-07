E' stato il primo presidente del Lions club Sinnai. L'avvocato Andrea Orrù, ex consigliere ed ex assessore comunale, è stato rieletto dopo tanti anni alla massima carica dell'associazione. La cerimonia del passaggio di campana del Lions Club Sinnai, si è svolta tra il presidente uscente Fabrizio Lecca e Andrea Orrù in un clima di grande amicizia e cordialità. Presenti la sindaca Barbara Pusceddu, i soci e gli amici Lions. La serata è stata introdotta dal cerimoniere Carlo Corda.

Con lo scambio rituale del martelletto è stato formalizzato il passaggio di responsabilità, Andrea Orrù ha incentrato il suo intervento sulle attività programmate da portare avanti nel rispetto degli appuntamenti che contraddistinguono l’operatività del Club di Sinnai e in pieno accordo con l’amministrazione comunale e le istituzioni civili e religiose. Orrù ha anche presentato il direttivo che l’accompagnerà nel suo incarico. La cerimonia è stata allietata dall’ingresso nel Club dei soci Lions Franco Murru, Marco Fausto Piras e Silvia Soldi.

A conclusione della serata il presidente ha rinnovato l’impegno a portare avanti tutte le attività in programma certo della partecipazione e dell’impegno del direttivo e di tutti i soci del Club. Con diverse iniziative sociali e culturali con una attenzione particolare per le fasce più deboli.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata