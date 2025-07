Il rilancio dell’occupazione passa anche attraverso l’apertura della nuova zona industriale verso Cagliari. È questa la strategia dell’amministrazione comunale di Senorbì che, mai come in questo periodo a causa della crisi economica associata all’incertezza del quadro internazionale, punta a rendere maggiormente appetibile il Piano per gli insediamenti produttivi in località Tuvui.

Grazie a un importante finanziamento regionale possono ripartire i lavori finalizzati a rendere appetibile l’area Pip situata nei pressi della Statale 128.

Il progetto dei lavori prevede: riqualificazione dei marciapiedi degradati e incompleti con la sistemazione di alcune cordonate stradali e la nuova pavimentazione in cemento; completamento della rete di illuminazione attraverso la posa dei conduttori lungo la rete di alimentazione elettrica, l’installazione dei pali e dei corpi illuminanti ad alta efficienza a Led; sistemazione e sostituzione degli elementi in ghisa di diverse dimensioni delle copertine carrabili in corrispondenza dei pozzetti e delle griglie di raccolta delle acque piovane; sistemazione e riqualificazione generale dell’area mediante la bonifica dagli arbusti e delle piante infestanti presenti lungo i percorsi e le infrastrutture di tutto il comparto. In totale verranno spesi 350.000 euro.

Per attrarre investimenti la Giunta comunale ha apportato una serie di modifiche al regolamento per la concessione delle aree ai privati. L'obiettivo è offrire maggiori opportunità agli imprenditori per creare occupazione e sviluppo sul territorio.

