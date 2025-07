Al via da oggi a Muravera – con circa un mese di ritardo – il servizio comunale di salvamento a mare in tre postazioni. La prima è a San Giovanni, la seconda e Piscina Rei e la terza a Feraxi. A disposizione anche una quarta posizione mobile. Chi gestirà il servizio dovrà, fra le altre cose, curare l’organizzazione della rete di soccorso coordinandosi con i titolari delle concessioni balneari e posizionare delle passerelle in prossimità delle torrette per facilitare l’accesso in spiaggia ai diversamente abili.

Nei tratti di litorale sguarniti “l'amministrazione comunale – viene messo in evidenza nella delibera - provvederà a posizionare in maniera diffusa la segnaletica indicante l'assenza di servizio di salvamento e la balneazione non sicura”. Il costo del servizio è di cinquantottomila euro (introiti imposta di soggiorno) e andrà avanti (almeno) sino al 15 settembre. Il ritardo nell’attivazione del servizio - sarebbe dovuto partire il 15 giugno - è dovuto alla carenza di bagnini a livello regionale.

