Sono a buon punto a Maracalagonis i lavori per i lavori di recupero de fabbricato scolastico, ex Esmas, da destinare all’Infanzia: i lavori strutturali dell’edificio sono stati avviati alcuni mesi fa.

Ieri mattina è arrivata anche una parte delle attrezzature e gli utensili per l’allestimento della mensa a chilometro zero al servizio degli studenti di Maracalagonis.

Un progetto da 700 mila euro finanziato dalla Regione per la ristrutturazione del primo piano dell’edificio (pavimentazione, nuovi impianti e la messa in sicurezza), e per la realizzazione del centro cottura.

I lavori dovrebbero essere ultimati entro settembre. La mensa sarà separata dalle aule con un nuovo ingresso. L'obiettivo è quello di avere una cucina capace di sfornare cinquecento pasti al giorno. Con altri 85mila euro vengono realizzati anche i parcheggi in un'area prospiciente la scuola. Ne sono stati ricavati 15, fra cui uno destinato per portatori di handicap.

«Avremo una struttura funzionale», dice la sindaca Francesca Fadda. «Un intervento prioritario per Maracalagonis dove continuiamo a registrare un buon aumento della popolazione con nuove nascite».

