Al via in questi giorni i primi lavori di messa in sicurezza nella lottizzazione del vecchio villaggio di Cala Sinzias, sul litorale di Castiadas.

«Si tratta – spiega il sindaco Eugenio Murgioni - di un intervento provvisorio ma fondamentale, che ci permette di garantire sicurezza e piena percorribilità durante la stagione estiva, evitando disagi in un’area che registra un forte afflusso turistico».

Il rifacimento completo della viabilità, per un importo di seicentomila euro (finanziamento regionale), sarà realizzato al termine della stagione turistica «con l’obiettivo – aggiunge il primo cittadino – di concludere i lavori entro la fine dell’anno».

Oltre alla strada si interverrà sull’impianto di illuminazione e sui marciapiedi. Negli anni scorsi – il villaggio è vecchio di quarant’anni - sono state rifatte solo le reti idriche e fognarie.

«Stiamo parlando – conclude Murgioni – di una zona di particolare valore per il nostro territorio. Per troppo tempo è rimasta in condizioni di abbandono, a causa di una lunga vicenda urbanistica che ne ha impedito la gestione pubblica. Solo di recente, grazie a una sentenza del Tar, l’area è entrata a far parte del patrimonio comunale, permettendoci finalmente di intervenire».

