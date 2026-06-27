Un nuovo passo avanti per la messa in sicurezza della strada statale 128 nel territorio di Mandas. È stato approvato il progetto esecutivo degli interventi previsti tra il chilometro 29 e il chilometro 33, con opere particolarmente significative nel tratto compreso tra il km 30 e il km 31. L'investimento complessivo ammonta a 4 milioni di euro. Dopo il via libera con tutte le autorizzazioni necessarie, si passa ora alla fase di affidamento dei lavori. L'apertura del cantiere è prevista tra la fine di luglio e il primo settembre.

A dare l'annuncio è stato il sindaco di Mandas Umberto Oppus che, al termine di una riunione operativa tenuta nel Comune dell'alta Trexenta, ha espresso soddisfazione per un intervento atteso da tempo e ha ringraziato i tecnici di Anas – il responsabile regionale Salvo Campione, Maria Rosaria Onnis e il progettista Sergio Delle Femmine – oltre a Walter Uccheddu e ai proprietari dei terreni interessati, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

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