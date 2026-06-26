La farmacia estiva a Solanas questa estate resterà probabilmente chiusa. Preoccupazione anche per la Guardia medica. La conferma arriva dallo stesso assessore alla Sanità del Comune di Sinnai, Roberto Demontis che ha a lungo sperato nella disponibilità dei due importanti servizi in una località turistica dove ogni giorno si riversano tantissimi turisti e villeggianti. «La realtà è questa-dice Demontis. Per la farmacia abbiamo aperto una manifestazione di interesse: c’è stata una adesione, la stessa della scorsa estate. Non si trova però una farmacista pronta a garantire il servizio. C’è una disponibilità, ma solo da settembre, quando ormai la stagione turistica volge al termine. Temo proprio che la farmacia resti chiusa. A oggi non si trova la soluzione: i locali sono pronti; manca la farmacista».

Come la guardia medica? «Ci sono forti dubbi: «Al momento c’è un solo medico a disposizione. Ma da solo non può assicurare i turni di servizio. A luglio ci sono le nuove lauree: speriamo in bene. Tempo anche per il futuro della Guardia medica di Sinnai che rischia di perdere due dei suoi tre medici oggi a disposizione».

Raffaele Serreli

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