È stato rimosso tra ieri e oggi il cumulo di rifiuti che da ormai alcuni mesi si poteva osservare lungo la Marina di San Giovanni, a Muravera (in corrispondenza dei locali comunali da destinare ad attività di ristorazione). L’amministrazione comunale appena insediata adesso lancia un appello ai cittadini: «Vi chiediamo la massima attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti negli appositi contenitori – si legge nella nota - e vi ricordiamo che è severamente vietato l’abbandono di oggetti ingombranti come ombrelloni e sdraio. Bastano piccoli gesti, piccole accortezze. E la nostra comunità ne è certamente capace».

La maggioranza, guidata dalla sindaca Francesca Mattana, assicura che «siamo al lavoro per studiare alcuni correttivi per migliorare al meglio il servizio già dalla prossima stagione. Collaboriamo insieme per mantenere il nostro paese pulito, decoroso e accogliente. Rispettare l'ambiente significa rispettare la nostra comunità».

Sempre lungo la Marina di San Giovanni ai primi di luglio sarò inaugurato il nuovo chiosco bar (sempre su un terreno comunale) gestito dai ragazzi del locale Domus Aurea (centro di Muravera). Nei prossimi mesi dovrebbe prendere forma anche il progetto da circa mezzo milione di euro per la riqualificazione, appunto, dell’intero litorale. Diversi cittadini, fra le altre cose, chiedono il posizionamento di un buon sistema di videosorveglianza.

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