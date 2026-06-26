il Comune di Selargius ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi su aree pubbliche, in occasione delle feste religiose della Vergine Assunta, San Lussorio, San Salvatore, l'Antico sposalizio Selargino e le festa Madonna della Strada per l'anno 2026. Il bando è stato indetto per la formazione delle graduatorie degli operatori esercenti il commercio alimentare e/o la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, degli artigiani e/o hobbisti, per l’assegnazione temporanea e provvisoria di posteggi liberi. Le domande vanno presentate al Comune entro il 16 luglio.

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