Cominciano a delinearsi i primi appuntamenti estivi organizzati dalla Pro Loco quartese, che proprio quest’anno celebra i suoi 60 anni di storia e lo farà con una serie di appuntamenti organizzati fino a dicembre. Si comincia il 4 luglio con Di de festa. L’appuntamento con la rassegna folklorica giunta alla quarta edizione è per le 19 al parco Parodi di Sant'Andrea lungo il litorale.

Saliranno sul palco gruppi provenienti da tutta la Sardegna, accompagnati dal suono delle launeddas e dai canti tradizionali. Una serata di musica, colori, tradizioni e identità presentata da Giuliano Marongiu. Sabato 18 luglio torna invece Quartu Beer fest, la festa della birra in salsa quartese che lascia l’abituale location di via Cecoslovacchia a Pitz’e Serra per spostarsi in pieno centro, in piazza Azuni dove sarà allestito il palco per la grande festa in musica con i Sikitikis e il latin music show con Roly “El santo”. A partire dalle 19 in via Marconi davanti al parco Matteotti saranno allestiti gli stan di alcuni birrifici artigianali dell’Isola , assieme a un’area food. «Stiamo allestendo tutto il programma» dice il presidente della Pro loco Stefano Lai, «e speriamo di ripetere il successo delle due precedenti edizioni. Questa vota lasciamo la periferia per tornare in centro, data anche l'esperienza postiva del carnevale proprio sul palco allestito in piazza Azuni». E non è finita: nell'estate quartese torneranno anche la sagra del maialetto e la sagra del pesce nel litorale, Notti in musica all'ex caserma di via Roma, l'apertivio letterario, Nostalgie anni 90 e Eleganza in scena tra cilindri e merletti.

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