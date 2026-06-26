Scuola dell'infanzia di via Verdi, Asilo nido di via Raffaello e Centro sociale di via Giotto resteranno chiusi nella giornata di martedì 30 giugno a causa dell'interruzione dell'erogazione idrica programmata da Abbanoa.

Lo dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Angelo Dessì dopo la comunicazione della società che gestisce il servizio idrico, che ha annunciato la sospensione dell'acqua in diverse vie del centro urbano per consentire lavori di efficientamento della rete.

La mancanza dell'approvvigionamento idrico comprometterebbe le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle tre strutture, rendendone impossibile il regolare funzionamento. Per questo il Comune ha disposto la chiusura per l'intera giornata del 30 giugno e, se necessario, fino al ripristino della normalità.

L'ordinanza è stata trasmessa al dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Sarroch, all'As.Ge.Sa. Cooperativa sociale, al responsabile dei Servizi sociali e alla Camst, società che gestisce il servizio di refezione scolastica.

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