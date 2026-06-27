Una mattinata all'insegna dell'educazione civica e della sicurezza stradale per i bambini della scuola dell'infanzia "Emilio Tiddia" di Sarroch. L'iniziativa, promossa dalla Polizia locale, è stata ospitata dal Centro di aggregazione sociale e ha coinvolto i piccoli alunni in un percorso teorico e pratico dedicato alle regole della circolazione.

Gli agenti hanno raggiunto la scuola e accompagnato i bambini fino al centro in sella alle loro biciclette, trasformando il tragitto in una prima esperienza educativa. Ad accogliere i partecipanti è stato il sindaco Angelo Dessì, che ha portato il proprio saluto prima dell'inizio delle attività. Nel corso della mattinata i bambini hanno seguito una breve lezione sull'educazione stradale, imparando, con un linguaggio semplice e attività coinvolgenti, le principali norme per muoversi in sicurezza sulle strade. Al termine della parte teorica hanno potuto mettere subito in pratica quanto appreso affrontando un percorso predisposto dalla Polizia locale, completo di segnaletica verticale e orizzontale, utilizzando le proprie biciclette.

L'iniziativa ha rappresentato un'occasione per avvicinare i più piccoli ai temi della sicurezza stradale attraverso il gioco e l'esperienza diretta, favorendo l'acquisizione di comportamenti corretti fin dalla prima infanzia.

© Riproduzione riservata