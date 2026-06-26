Anas ha annunciato il completamento anticipato dei lavori di riqualificazione della strada statale 195 Dir "Bretella di Capoterra", il tratto dell'ex strada consortile che collega il nuovo e il vecchio tracciato della SS 195 "Sulcitana" nel territorio comunale di Capoterra.

L'intervento ha interessato un segmento di circa 2 chilometri, con un investimento complessivo di circa 800 mila euro.

Le opere hanno riguardato il rifacimento completo della pavimentazione stradale, la risagomatura delle pendenze per migliorare il drenaggio delle acque e il rinnovo della segnaletica orizzontale. Nei prossimi giorni sarà completata l'installazione della segnaletica verticale.

Parallelamente ai lavori sul manto stradale, Anas ha avviato nelle aree limitrofe le operazioni di rimozione dei rifiuti che erano stati raccolti nei giorni scorsi in un più ampio intervento di riqualificazione ambientale della zona.

(Unioneonline)

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