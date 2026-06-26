Con l’aumento dell’afflusso nelle spiagge aumentano anche i maleducati. Al Poetto e Margine Rosso, nella costa quartese i cestini dedicati per gettare le bustine con gli escrementi dei cani, sono trasformati in cassonetti, colmi di bottiglie di alcolici e di rifiuti vari che vengono abbandonati ai loro piedi. E non è certo l’’unico problema. Stesso scenario anche nelle isole ecologiche co le batterie di bidoni per la raccolta differenziata di vetro, carta, plastica dove vengo lasciati anche ombrelloni e sedie rotte. Bottiglie, cartoni di pizza e rifiuti vari sono il tratto distintivo anche di alcune stradine che portano alle spiagge della costa da Margine Rosso fino a Geremeas.

<E purtroppo non è certo una novità>, dice una frequentatrice del Poetto Rosa Monni, <ogni sera ma soprattutto nei fine settimana, gli incivili riducono la spiaggia a un letamaio con la spazzatura che viene lasciata anche sulla sabbia. Ci vorrebbero i vigili in spiaggia come succedeva un tempo per controllare e multare chi non rispetta le regole>.

Intanto come annunciato, in spiaggia sono arrivati i bagnini. Il servizio con le torrette di avvistamento ha preso il via il 20 giugno nei tratti di arenile del Poetto davanti alla Marinella e a Margine Rosso e in alcune spiagge della costa. Il personale non solo vigila sulal sicurezza dei bagnanti ma da anche spiegazioni e suggeriementi sulla corretta fruizione delle spiagge.

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