La nuova giunta comunale di Domus de Maria prende forma nel segno della continuità amministrativa e della valorizzazione delle competenze presenti all'interno della maggioranza. La sindaca, Concetta Spada, ha ufficializzato la composizione dell'esecutivo, distribuendo le deleghe tra i diversi assessori con l'obiettivo di affrontare le principali sfide del territorio e garantire una gestione efficace dei servizi comunali. A ricoprire il ruolo di vicesindaco è Davide Monni, al quale sono state affidate le deleghe alle Politiche sociali, Cultura, Turismo, Arredo urbano e Comunicazione. Maria Carla Leori guiderà invece i settori dei Lavori pubblici, Agricoltura, Patrimonio comunale, Spettacolo, Pubblica istruzione e Decoro urbano. Roberto Serra seguirà Bilancio, Programmazione, Attività produttive, Commercio e Demanio, mentre Corrado Melis si occuperà di Sport, Trasporti, Viabilità, Tributi e Igiene urbana. La sindaca ha scelto di mantenere direttamente alcune deleghe considerate strategiche per lo sviluppo del paese: Urbanistica, Edilizia, Personale, Archeologia e Ambiente.

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