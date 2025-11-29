Anche quest’anno la parrocchia di Frutti D'Oro propone un appuntamento molto atteso dalla comunità: la Fiera di Natale, in programma il 6, 7 e 8 dicembre. L’iniziativa, promossa dalla Caritas parrocchiale in collaborazione con tutte le realtà attive della comunità, vuole essere non solo un’occasione per avvicinarsi al periodo natalizio, ma anche un momento di solidarietà concreta.

Durante le tre giornate sarà possibile visitare una piccola esposizione di manufatti realizzati interamente dai volontari. Si tratta di oggetti creati con competenza, fantasia e dedizione: lavori artigianali pensati per offrire ai visitatori un’alternativa originale ai tradizionali regali delle feste. Ogni pezzo racchiude il valore del tempo e dell’impegno di chi lo ha prodotto, ma anche un messaggio più profondo: scegliere un dono fatto a mano significa dare importanza a ciò che è autentico e contribuisce a costruire legami.

La Fiera di Natale ha però un obiettivo ancora più ampio. Il ricavato delle offerte, infatti, sarà destinato a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà. Partecipare non significa soltanto acquistare un oggetto, ma compiere un piccolo gesto di vicinanza che, unito a quello di tanti altri, può trasformarsi in un aiuto concreto, offerto con la riservatezza e la delicatezza che da sempre caratterizzano il servizio della parrocchia.

A rendere possibile tutto questo c’è anche l’impegno costante di Don Battista, la cui presenza e disponibilità sono un punto di riferimento per l’intera comunità. Con il suo sostegno, le varie realtà parrocchiali hanno potuto organizzare e portare avanti iniziative che non solo arricchiscono il periodo natalizio, ma rafforzano lo spirito di condivisione e di attenzione verso chi ha più bisogno. La sua guida attenta e la sua sensibilità pastorale contribuiscono in modo decisivo a mantenere viva una tradizione che unisce fede, solidarietà e partecipazione.

L’evento sarà inoltre un’importante occasione di incontro. Accanto ai volontari della Caritas saranno presenti catechisti, animatori, gruppi giovanili e numerosi membri della comunità che, insieme, contribuiscono alla vita della parrocchia. La Fiera rappresenta così una testimonianza di partecipazione attiva e di un territorio capace di collaborare, condividere e prendersi cura dei più fragili.

La parrocchia invita tutti a prendere parte a questo appuntamento, da vivere come un modo semplice ma significativo per prepararsi al Natale: un tempo che richiama al dono, alla vicinanza e alla costruzione di una comunità più attenta e generosa.

© Riproduzione riservata