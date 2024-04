Annullata la cronoscalata San Gregorio-Burcei.

Lo ha comunicato l'Aci scrivendo che «nonostante gli sforzi dedicati e la preparazione avviata sin dallo scorso novembre, solo alla fine del mese di marzo siamo stati portati a conoscenza di paventati “disagi e malumori in paese”, che hanno creato un clima di incertezza che è oggi agli occhi di tutti. La decisione di annullare l’evento, in programma per l’8 e il 9 giugno 2024 - scrivono il presidente dell'Aci Antonello Fiori e il presidente dell'Aci Cagliari per lo Sport Federico Onnis Cugia – viene dunque presa con amarezza, a causa del clima di incertezza che non ci consente di garantire la sua riuscita con così poco tempo a disposizione. La realizzazione di tale manifestazione richiede tempo e importanti investimenti finanziari, che attualmente sono anche messi in difficoltà per gli sviluppi della vicenda».

Nel comunicato dell'Aci si legge inoltre: «Prendiamo atto della richiesta della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, che ci riempie di entusiasmo, che ci chiede di organizzare la corsa automobilistica a Geremeas: chiederemo un incontro presso il Comune per valutare le proposte e la tipologia di manifestazione adatta a quei percorsi».

Come è noto in paese sono state portate avanti in questi giorni due petizioni: una per il no alla gara a causa dei disagi che la stessa comporterebbe, una seconda per dire invece sì.

Il sindaco Simone Monni ha sempre sostenuto che avrebbe rispettato il parere della popolazione. E ha aggiunto anche che non ha alcun titolo per autorizzare o negare la corsa, visto che il tracciato interessa unicamente il territorio di Sinnai.

Si è parlato anche di un prossimo incontro in Prefettura anche col sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda per una verifica della situazione.

Intanto è arrivata la decisione di Aci di rompere ogni indugio e di annullare la cronoscalata, giunta alla 38esima edizione.

