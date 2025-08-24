I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile, hanno denunciato un 36enne disoccupato, residente a Monserrato ma domiciliato a Selargius, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe ricevuto nella propria abitazione un 42enne al quale avrebbe ceduto dosi di cocaina. Nel corso di una successiva perquisizione sono stati trovati e sequestrati due bilancini elettronici di precisione e 420 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I militari hanno dunque fatto scattare i provvedimenti, con il 36enne che è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

