La cometa Lemmon incanta il cielo di SinnaiLo scatto catturato da Alessandro Casula
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un lampo di luce antica ha attraversato il cielo della Sardegna. Stasera, la cometa C/2025 A6 (Lemmon) è apparsa tra le nuvole sopra la chiesetta campestre di Sant’Elena, a Sinnai, regalando così uno spettacolo raro e suggestivo, immortalato dal fotografo Alessandro Casula.
Lo scatto, realizzato con una Canon EOS 5D Mark III e obiettivo 70-200mm, cattura la scia luminosa della cometa che sembra vegliare sul piccolo edificio immerso nel silenzio della campagna.
Scoperta il 3 gennaio scorso dal Mount Lemmon Survey in Arizona, la Lemmon è una cometa con un periodo orbitale stimato in 1.350 anni.
Il suo momento di massima vicinanza al Sole, il perielio, è previsto per l’8 novembre, quando passerà a 0,53 unità astronomiche.