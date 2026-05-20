Castiadas ha raggiunto e superato il milione di euro di incasso con l’imposta di soggiorno. Un record per un piccolo Comune che – sino a pochi anni fa – ne incassava meno della metà. Merito delle presenze sempre più numerose ma anche del ritocco alle tariffe dall’imposta di soggiorno deciso nel 2025 e confermato per quest’anno. Si va da un minimo di un euro e cinquanta al giorno a persona per agriturismi, campeggi e strutture alberghiere sino a due stelle per arrivare ai quattro euro e cinquanta per i cinque stelle. In mezzo i tre e i quattro stella una tariffa, rispettivamente, di tre e quattro euro. Con il periodo di applicazione compreso fra il primo maggio e il 31 ottobre.

«Abbiamo superato il milione di euro di incasso di circa ottanta euro – ha sottolinea il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – e questo, oltre a rappresentare per noi un certa soddisfazione, ci consentirà di organizzare dei servizi sempre più all’altezza».

Fra le voci più rilevanti per quanto riguarda, appunto, l’utilizzo dell’imposta di soggiorno, c’è la cura del verde e la gestione dei parchi (circa trecentomila euro), i centri di informazione turistica e i musei (centomila euro), il salvamento a mare e la pulizia delle spiagge (duecentomila euro, il via ai primi di giugno). Difficile però quest’anno confermare le tante presenze del 2025 (e dunque gli stessi incassi): «Stiamo vivendo un periodo di incertezza – ha concluso il primo cittadino – a causa della guerra in Iran».

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