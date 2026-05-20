Dopo una lunga chiusura per lavori, il Poliambulatorio di Sestu ha riaperto. Alcuni servizi sanitari sono già attivi, altri verranno riattivati nelle prossime settimane. La struttura ospiterà la futura Casa della Comunità finanziata dal PNRR, punto di riferimento per l’assistenza territoriale con medicina generale, infermieristica di comunità, specialistica ambulatoriale e punto prelievi.

In questi anni di chiusura gli utenti dovevano andare alla sede di Monastir dove era trasferito anche il personale. Un disagio che finalmente giunge al termine, per avere una struttura più moderna e con più servizi.

«Un risultato possibile grazie al lavoro assiduo dei tecnici della ASL 8, dei responsabili dei Servizi e del Distretto e alla collaborazione costante con il Comune di Sestu, con la Regione e con l'Assessorato Regionale della Sanità, guidato ad interim dalla Presidente Alessandra Todde», dichiara il direttore generale della ASL Aldo Atzori. «Dopo due anni di inattività restituiamo alla comunità una struttura fondamentale».

Nei prossimi giorni si concluderanno i traslochi, e da domani, giovedì 21 maggio, tornerà qui anche la guardia medica. La riapertura è il primo passo per il nuovo modello organizzativo delle Case della Comunità nella ASL 8. «Sestu ha diritto ad una sanità vicina ai cittadini», dichiara la sindaca Paola Secci, «ringrazio il direttore generale dottor Atzori e la dottoressa Garau con i quali ho interloquito costantemente, per l’efficienza con cui sono state trovate soluzioni».

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